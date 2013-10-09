Официальный курс валют на 10 октября

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 10 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: Читайте также: Дефолт США может обрушить курс доллара до 4 гривен 100 USD США – 799.3000 (на 9 октября – 799.3000) 100 EUR – 1080.2540 (на 9 октября – 1085.1297) 10 RUR – 2.4699 (на 9 октября – 2.4747) Все курсы валют на 10 октября

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