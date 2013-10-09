Официальный курс валют на 10 октября

20:20, 09 октября 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

гривня гроші / Фото : ZN.UA

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 10 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 799.3000 (на 9 октября – 799.3000)

100 EUR – 1080.2540 (на 9 октября – 1085.1297)

10 RUR – 2.4699 (на 9 октября – 2.4747)

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