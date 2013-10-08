Фонд гарантирования вкладов обещает вкладчикам возмещения по всей сумме

Согласно сообщению, директор-распорядитель фонда Елена Шарова опровергла любые заявления о снижении гарантий фонда по вкладам. «В Украине вкладчикам всегда гарантировалось и впредь гарантировано возмещение в размере 100% их вкладов в одном банке, но не более гарантированной суммы возмещения», - сказала Шарова.

При этом директор-распорядитель фонда считает нецелесообразной отмену гарантий по вкладам в иностранной валюте. «Это полностью соответствует рекомендациям Международной ассоциации страховщиков депозитов, а также лучшей мировой практике - почти в 80% стран мира валютные вклады гарантированы», - отметила она.

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Также сообщается, что вкладчики ликвидируемых фондом банков - «Эрде Банк» и «Таврика» - получили 96,5% и 98,9% общей суммы возмещения соответственно.

Как сообщал УНИАН, банкиры считают целесообразным снизить сумму гарантированного возмещения вкладчику ликвидируемого банка до 70% суммы вклада, а также исключить из системы гарантирования государством вклады в иностранной валюте.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в 1999 году и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

Со второго квартала 2013 года фонд ввел дифференцированные регулярные взносы для банков, и по новой методике размер взноса банка в фонд зависит от средневзвешенной процентной ставки банка по вкладам, доли вкладов физических лиц в пассивах банка и соотношения валютных и гривневых вкладов в депозитном портфеле.