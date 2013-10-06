Банкиры предлагают гарантировать только 75% суммы депозита

"Возможно, не стоит гарантировать полную сумму вклада, а, условно говоря, 75% суммы", - отметил член наблюдательного совета Украинского кредитно-банковского союза (УКБС) Ярослав Колесник, пишет Зеркало недели.

Заместитель председателя правления "Сбербанка России" Ирина Князева считает, что такой подход будет способствовать постепенному повышению финансовой грамотности вкладчиков и сдерживанию от сомнительных операций тех банковских клиентов, которые ради большей среднерыночной доходности по вкладам сознательно идут на сотрудничество с ненадежными банками.

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"Если бы Фонд гарантирования вкладов поднял списки, кому выплачивает вклады, то обнаружил бы одну интересную закономерность. Там одни и те же вкладчики попадаются по спискам не одного банка. Есть люди, которые всегда будут рисковать ради наживы. Они понимают, что государство гарантирует их рисковые манипуляции", - констатировала финансист.

Вместе с тем советник ликвидатора "Укрпромбанка" Игорь Власюк отметил, что в Украине в определенной мере сложилась уникальная ситуация, когда ни банкиры, ни вкладчики не несут "ответственности за свои инвестиционные решения, поскольку Фонд гарантирования вкладов все равно покрывает риски".

"Я знаю, что в некоторых европейских странах это не так. Там есть определенный процент вклада, которые Фонд возвращает. Возможно, сегодня это не очень актуально, учитывая состояние экономики. Однако на будущее необходимо об этом подумать. Процентная ставка по валюте зашкаливает в 10% годовых - это деньги, которые берутся не под бизнес. Это деньги, которые берется для затыкания дыр в балансе. Банкиры это прекрасно понимают", - отметил Власюк.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) Елена Шарова согласилась с мнением, что вкладчики должны более тщательно подходить к выбору банков-партнеров, чтобы все-таки более внимательно изучали депозитный договор, повышали осведомленность в части, какие вклады Фондом гарантируются, какие - нет и т.д.

"Нам нужно научить тех вкладчиков, которые слабо ориентируются в финансовом поле. Фонд сейчас очень серьезно занимается грамотностью населения. [Однако следует учитывать, что] каждый вкладчик хочет заработать. Если банки не могут стабилизировать общую процентную ставку по рынку, то ни вкладчики должны ее регулировать", - резюмировала Шарова.

В прошлом году осенью Верховная Рада установила гарантированную сумму возмещения по депозитам на уровне 200 тысяч гривен (Фонд гарантирования вкладов может пересмотреть ее только в сторону увеличения), что полностью покрывает 99,5% всех вкладов в банках-участников Фонда. Средний размер депозита по системе сейчас составляет около 8270 грн.