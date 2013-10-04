В Минздраве ожидают циркуляции трех видов гриппа

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, об этом шла речь на заседании коллегии министерства.

«На протяжении эпидемического сезона 2013-2014 гг. в Украине возможна циркуляция трех штаммов возбудителей гриппа. Это A/California/7/ 2009 (H1N1) - pdm09, A/H3N2/Victoria/361/ 2011b, B/Massachusetts/2/2012», - отметил первый заместитель председателя Госсанэпидслужбы.

Директор Департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Украины Николай Хобзей сообщил, что в случае пандемии более 9 тысяч врачей готовы оказать медицинскую помощь, а в больницах подготовлено более 22 тыс. коек для пациентов.

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Начальник управления общественного здоровья Минздрава Украины Алла Григоренко отметила, что для противодействия возникновению пандемии гриппа уже разработан четкий алгоритм действий как на местных, так и на государственном уровнях.

Генеральный директор Государственного предприятия «Государственный экспертный центр Минздрава Украины» Елена Нагорная сообщила, что в Украине зарегистрировано 12 типов разных вакцин для противодействия гриппу и ОРВИ.

Председатель Гослекслужбы Алексей Соловьев заверил, что на складах отечественных производителей на данный момент находится 6,5 млн. упаковок лекарственных средств против ОРВИ, а до конца года их количество увеличится еще на 20 млн.