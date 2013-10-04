В Украине раздадут грантов на миллионы гривен

По словам организаторов, цель проведения конкурса – поддержка проектов, ориентированных на повышение и создание интеллектуального капитала Украины, подключение государства к мировым интеллектуальным процессам.

Основными тематическими приоритетами конкурса в нынешнем году станут следующие: будущее Украины в меняющемся мире; будущее городов и систем расселения; новое мышление для нового мира; образование будущего; общество будущего и другие ценности; здоровье и долголетие; искусство будущего.

Проекты, которые подаются на конкурс, должны быть реализованы в период не более трех лет. Приоритет в поддержке будет предоставлен проектам, которые демонстрируют возможность постоянного развития после завершения финансирования со стороны Фонда.

Заявки на конкурс подаются с 4 октября по 3 ноября 2013 года. Как определили организаторы конкурса, участники должны подать анкету, резюме заявки, график и бюджет проекта. Конкурсные заявки могут содержать запрос на любой обоснованный размер Гранта в диапазоне от 100 000 до 8 000 000 гривен.

Отбор и утверждение списка проектов, допущенных на конкурс, будет проведен до 14 ноября 2013 года. После чего участники смогут подать заявки в полном формате до 8 декабря. 20 декабря состоится публичная защита проектов, допущенных к конкурсу, а 21 декабря будут опубликованы результаты и состоится награждение победителей.

В состав конкурсной комиссии вошли всемирно известный режиссер и продюсер Кшиштоф Занусси, директор Международного института исследований будущего Владимир Никитин, литератор Любомир Дереш, профессор Киевского национального университета строительства и архитектуры Владимир Нудельман, известный футуролог Сергей Переслегин, известный теоретик архитектуры Александр Раппапорт, директор Киевского городского центра сердца Борис Тодуров, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко и генеральный директор Украинского научного клуба Наталья Шульга.

Открытие конкурса состоялось в рамках ІІ Международной экспертной сессии «Как сделать интеллект ресурсом развития Украины?». Директор Фонда будущего Украины Юрий Чудновский во время своего выступления выразил благодарность первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову за его поддержку.

Напомним, Сергей Арбузов был избран председателем Наблюдательного совета Фонда.

Как отметил первый вице-премьер, развитие интеллектуального потенциала является одной из наиболее важных задач социально-экономического развития Украины. «Мы открыты к конструктивному диалогу и готовы к объединению усилий со всеми участниками этого стратегического для нашего государства проекта. Убежден, что результатом нашей совместной работы станут прорывные инновации во всех сферах общественной жизни, которые будут способствовать укреплению глобальной конкурентоспособности Украины», - считает Сергей Арбузов.