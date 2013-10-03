Официальный курс валют на 4 октября

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 4 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: По теме: Нацбанк не собирается отказываться от управляемого курса гривни 100 USD США – 799.3000 (на 3 октября – 799.3000) 100 EUR – 1086.5684 (на 3 октября – 1080.2540) 10 RUR – 2.4881(на 3 октября – 2.4748). Все курсы валют на 4 октября

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