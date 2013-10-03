Официальный курс валют на 4 октября

19:11, 03 октября 2013
Общество
1179 0

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

гривня гроші / Фото : ZN.UA

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 4 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

По теме: Нацбанк не собирается отказываться от управляемого курса гривни

100 USD США – 799.3000 (на 3 октября – 799.3000)

100 EUR – 1086.5684 (на 3 октября – 1080.2540)

10 RUR – 2.4881(на 3 октября – 2.4748).

Все курсы валют на 4 октября

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter