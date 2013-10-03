Официальный курс валют на 4 октября
19:11, 03 октября 2013Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.
Нацбанк установил официальный курс гривни / Фото : ZN.UA
Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 4 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 799.3000 (на 3 октября – 799.3000)
100 EUR – 1086.5684 (на 3 октября – 1080.2540)
10 RUR – 2.4881(на 3 октября – 2.4748).
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