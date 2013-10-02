Посольство США сокращает работу в Украине

Посольство США в Украине сокращает свою работу на время приостановки работы правительства Соединенных Штатов Америки. Об этом на своей странице в Twitter написал посол США в Украине Джеффри Пайетт.

"На время приостановки работы правительства США посольство сокращает и свою - в том числе общение в соцсетях. Не прощаюсь, но говорю "увидимся позже", - отметил он.

В своей другой записи посол отмечает, что "консульский отдел посольства продолжает работать: выдача виз и услуги американским гражданам за рубежом будут предоставляться".Как сообщал УНИАН, Федеральные ведомства США свертывают свою деятельность в связи с проблемами с утверждением американского бюджета.

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В частности, из-за разногласий между двумя палатами Конгресса США относительно бюджета многие госучреждения прекратили работу. Под угрозой вынужденного отпуска оказалось 800 тыс. госслужащих.