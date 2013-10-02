В память о застреленном мэре Феодосии ветераны-афганцы провели турнир по стрельбе
11:53, 02 октября 2013Общество
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Победителю соревнований вручили велосипед.
Афганцы провели турнир памяти Бартенева / Фото: feodosea.com
В Феодосии ветераны Афганистана соревновались в стрельбе из пневматической винтовки. Как пишет "Сегодня", турнир был посвящен памяти погибшего мэра Александра Бартенева.
"Александр Владимирович встречался с нами, болел за нас, просил больше работать с молодёжью, сам помогал проводить турниры с детьми. Он часто вспоминал, каким душевным было общение людей в годы его детства. Вот так же тепло общаемся мы на наших соревнованиях", - отметили участники соревнований.
Победителю соревнований вручили велосипед.
Как сообщал УНИАН, мэра Феодосии Александра Бартенева застрелили из обреза 29 июля 2013 года.
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