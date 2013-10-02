В память о застреленном мэре Феодосии ветераны-афганцы провели турнир по стрельбе

В Феодосии ветераны Афганистана соревновались в стрельбе из пневматической винтовки. Как пишет "Сегодня", турнир был посвящен памяти погибшего мэра Александра Бартенева.

"Александр Владимирович встречался с нами, болел за нас, просил больше работать с молодёжью, сам помогал проводить турниры с детьми. Он часто вспоминал, каким душевным было общение людей в годы его детства. Вот так же тепло общаемся мы на наших соревнованиях", - отметили участники соревнований.

Победителю соревнований вручили велосипед.

Как сообщал УНИАН, мэра Феодосии Александра Бартенева застрелили из обреза 29 июля 2013 года.