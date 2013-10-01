На Черниговщине грабитель в маске ограбил АЗС

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в области, 30 сентября в с. Красное Черниговского района мужчина в маске зашел на территорию АЗС и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел средствами в сумме 25 тыс. грн. После этого скрылся.

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Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) - наказывается лишениям свободы на срок от трех до семи лет. Следствие по делу проводит Черниговский райотдел милиции.