Мужчину, ограбившего банк и раздававшего деньги людям, отправили на лечение

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

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Прокуратура полностью доказала в суде совершение симферопольцем преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК (грабеж), однако из-за невменяемости он направлен на лечение.

Как сообщал УНИАН, грабитель вынес 21 тыс. грн из "Укрсиббанка" 1 апреля, пригрозив проломить работнице голову. 34-летнего мужчину милиция задержала через несколько часов после преступления. Он назвался архангелом Михаилом. Большая часть денег была у "робингуда", они возвращены банку.