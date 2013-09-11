Мужчину, ограбившего банк и раздававшего деньги людям, отправили на лечение
19:17, 11 сентября 2013Общество
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Суд отправил на принудительное лечение мужчину, который в апреле ограбил банк в Симферополе и раздавал деньги на улице.
Грабитель вынес из банка 21 тысячу гривен
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
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Прокуратура полностью доказала в суде совершение симферопольцем преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК (грабеж), однако из-за невменяемости он направлен на лечение.
Как сообщал УНИАН, грабитель вынес 21 тыс. грн из "Укрсиббанка" 1 апреля, пригрозив проломить работнице голову. 34-летнего мужчину милиция задержала через несколько часов после преступления. Он назвался архангелом Михаилом. Большая часть денег была у "робингуда", они возвращены банку.
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