Безработица в еврозоне снизилась лучше прогноза

Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших сохранения безработицы на непересмотренной июльской отметке в 12,1%, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет европейского статистического агентства Евростат.

В целом по ЕС уровень безработицы в августе остался на июльском уровне в 10,9%. Годом ранее уровень безработицы в еврозоне составлял 11,5%, а в ЕС - 10,6%.

По теме: ВВП еврозоны вырос впервые за полтора года

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в отчетном месяце составило 26,595 миллиона человек, в еврозоне - 19,178 миллиона человек.

Наименьший уровень безработицы среди стран ЕС по итогам августа был зафиксирован в Австрии (4,9%), Германии (5,2%) и Люксембурге (5,8%), наивысший - по-прежнему в Греции (27,9%, данные на июль 2013 года) и на Кипре (16,9%).

Уровень безработицы среди лиц моложе 25 лет в августе составил 23,7% в еврозоне и 23,3% в ЕС. В августе 2012 года аналогичные показатели составляли 23,4% в еврозоне и 23,1% в Евросоюзе.