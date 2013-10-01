Безработица в еврозоне снизилась лучше прогноза
Уровень безработицы в 17 странах еврозоны в августе составил 12%, сохранившись на уровне пересмотренного показателя июля
Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших сохранения безработицы на непересмотренной июльской отметке в 12,1%, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет европейского статистического агентства Евростат.
В целом по ЕС уровень безработицы в августе остался на июльском уровне в 10,9%. Годом ранее уровень безработицы в еврозоне составлял 11,5%, а в ЕС - 10,6%.
По теме: ВВП еврозоны вырос впервые за полтора года
В абсолютном выражении число безработных в ЕС в отчетном месяце составило 26,595 миллиона человек, в еврозоне - 19,178 миллиона человек.
Наименьший уровень безработицы среди стран ЕС по итогам августа был зафиксирован в Австрии (4,9%), Германии (5,2%) и Люксембурге (5,8%), наивысший - по-прежнему в Греции (27,9%, данные на июль 2013 года) и на Кипре (16,9%).
Уровень безработицы среди лиц моложе 25 лет в августе составил 23,7% в еврозоне и 23,3% в ЕС. В августе 2012 года аналогичные показатели составляли 23,4% в еврозоне и 23,1% в Евросоюзе.