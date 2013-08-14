ВВП еврозоны вырос впервые за полтора года

Об этом свидетельствуют данные Евростата, на которые ссылается ИТАР-ТАСС.

Эксперты ожидали роста ВВП еврозоны во втором квартале на 0,2% после снижения в течение шести кварталов подряд, в том числе в первом квартале текущего года снижение составляло 0,3%.

Вместе с тем, в годовом исчислении ВВП еврозоны продолжает снижаться, но во втором квартале снижение замедлилось до 0,7% с 1,1% в предыдущем квартале.

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Экономика еврозоны постепенно восстанавливается, отмечали эксперты в ожидании данных о ВВП за второй квартал, ссылаясь на позитивную динамику опубликованных за последнее время экономических показателей региона. Индикаторы еврозоны указывают на то, что кризис для европейской экономики остался позади - спад достиг "дна".

"Идея о том, что рецессия уходит в прошлое, стала намного более правдоподобной за последний месяц, что частично связано с улучшением настроений среди частного бизнеса по всей еврозоне. Так, предварительная оценка индекса менеджеров по закупкам для еврозоны за июль впервые с января 2012 года превысила отметку 50, свидетельствуя о возможности начала экономического роста", - отмечает аналитик датского Saxo bank Джеймс Писерно.

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"Окончательная оценка на прошлой неделе индекса деловой активности еврозоны за июль на уровне 50,5 подтверждает возможность возвращения экономики региона на путь роста в начале третьего квартала. Это дает надежду на то, что еврозона, в конце концов, выберется из затянувшейся рецессии", - констатируется в обзоре компании Markit Economics.

Вышедшие вчера данные Евростата по промпроизводству еврозоны показали в июне рост в годовом исчислении на 0,3% после снижения показателя с осени 2011 года. За месяц рост промпроизводства в еврозоне составил в июне 0,7% после снижения на 0,3% в мае.

Драйвером роста экономики еврозоны выступает Германия, рост ВВП которой за второй квартал, по предварительной оценке, ускорился к предыдущему кварталу с 0,1% до 0,7%, а промпроизводство в июне выросло на 2,4%, зафиксировав максимальный месячный прирост с марта 2012 года.

ВВП Франции - второй экономики еврозоны - во втором квартале вырос, по предварительной оценке, на 0,5% после снижения в течение двух кварталов подряд, зафиксировав максимальный прирост с первого квартала 2011 года. Но промпроизводство Франции, возобновив рост в апреле, в мае и июне вновь снизилось - на 1,1% и 0,4%.