СБУ получила спецоборудование для спутниковой слежки за наркотрафиком

Программой по предотвращению злоупотреблений и борьбы с незаконным обращением наркотиков в Беларуси, Украине и Молдове (Программа БУМАД), которая финансируется Европейской комиссией и реализуется Программой развития ООН в Украине, Службе безопасности Украины передано специальное оборудование для спутникового отслеживания контролируемых поставок наркотиков.

Об этом УНИАН сообщили в Офисе программы по предотвращению злоупотреблений и борьбы с незаконным обращением наркотиков в Беларуси, Украине и Молдове.

Указанное оборудование (общей стоимостью свыше 175 тыс. грн.) будет использоваться для проведения так называемых «контролируемых снабжений» наркотиков. Указанное мероприятие является одним из наиболее сложных, но при этом максимально эффективных инструментов оперативно-розыскной деятельности, назначением которого является документирование действий преступников на всех звеньях канала контрабанды – от поставщика наркотика в одной стране к заказчику наркосделки в другой.

Спутниковые системы отслеживания перемещения наркогрузов позволяют скрыто, без риска раскрытия преступниками осведомленности спецслужбы об их действиях, надежно сопровождать партию наркотиков вплоть до момента ареста правонарушителей.

Получение этого уникального по своим техническим характеристикам оборудования, разработанного одной из украинских фирм, позволит существенно повысить эффективность работы спецподразделений СБУ по всей Украине в борьбе с международным наркобизнесом, говорится в сообщении.