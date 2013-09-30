В Житомирской области волк забежал в село и покусал людей

Как сообщил УНИАН заместитель начальника Главного управления ветеринарной медицины в Житомирской области Владимир Висик, "вчера под вечер в село Селезевка Овручского района Житомирcкой области забежал волк и покусал трех женщин в разных дворах".

"Сначала волк забежал в один двор, набросился на женщину, укусил ее за голову, руку и плечо, потом в другом дворе покусал еще двух женщин», - сообщил Висик.

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Волка убили и передали на экспертизу, которая должна установить, было ли животное больно бешенством.

Две пострадавших женщины обратились в травматологическое отделение Овручской центральной районной больницы.

Сейчас медики оказывают им помощь.

Точное количество людей, которые пострадали от волка, сейчас устанавливается.