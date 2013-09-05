В Казахстане мужчина голыми руками задушил напавшего на него волка

По информации полиции, инцидент произошел в степи близ поселка Жетыбай Каракиянского района.

"Нападение зверя было неожиданным. Я вышел из машины, чтобы осмотреть ее, и тут на меня сзади напал какой-то зверь. Сначала я подумал, что это собака, но потом, уже в схватке понял, что дерусь с волком", - цитирует издание местного жителя Даулета Туйешиева.

По теме: СМИ: Дикий кабан устроил переполох в центре Праги (видео)

Агрессивный зверь крепко вцепился в спину мужчины и искусал его руки, ноги и спину, сообщает РИА Новости.

"Понимая, что жизнь на волоске, мужчина схватил зверя за шею и давил до тех пор, пока тот не испустил дух. Только тогда раненый, а им оказался бывший полицейский, отправился в больницу - у него были серьезные телесные повреждения. Тушу убитого зверя сожгли местные жители, они утверждают, что этот зверь действительно волк", - пишет "Актау-Лада".

Местная полиция предупреждает, что в последнее время в поисках пищи хищники подходят все ближе к аулам и могут представлять реальную угрозу для людей.