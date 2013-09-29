В последний день сентября в Украине ожидаются заморозки

Об этом сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре.

Ветер будет переменный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме побережья морей, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 7-12° тепла, в южной части и в Закарпатье 11-16°.

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В Киевской области без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура в области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 7-12° тепла. В г. Киеве температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 8-10° тепла.

29 сентября температура воды составила в Черном и Азовском морях 14-19°, в районе Феодосии 9°, Одессы 11°; в Днепре возле Киева 12°.