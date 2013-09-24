Метеорологи: ливни уйдут в конце сентября, но их сразу заменят заморозки

По словам замглавы «Укргидрометцентра» Анатолия Прокопенко, особенно сильные дожди будут на северо-востоке (в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях), пишет Сегодня.

Из-за сильных дождей страдает сельское хозяйство. Практически невозможно работать в поле. «Кроме того, уже подошло время сбора кукурузы и подсолнечника, копать картошку тоже нереально. Потому сельхозработы, по сути, будут заморожены», - сообщил Прокопенко.

По его словам, в Киеве уже побит рекорд по количеству осадков за всю историю метеонаблюдений — их выпало 177 мм, а до этого рекорд на конец месяца был — 159 мм. В среднем же осадков за весь сентябрь выпадает около 50 мм.

По словам Прокопенко, погода начнет налаживаться 27—28 сентября: «До конца месяца осадки прекратятся везде, кроме севера, но потепления ждать не стоит (днем будет +11—16, в Карпатах — +2—7). На севере даже будут заморозки на почве».

В МЧС также предупреждают, что в ближайшие дни на всей территории страны ожидается усиление ветра — до 15—20 м/с.