Официальный курс валют на 30 сентября

20:21, 27 сентября 2013
Общество
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Нацбанк установил курс гривни.

Курс валют НБУ / Фото : npblog.com.ua

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 30 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 799.3000 (на 27 сентября – 799.3000)

100 EUR – 1082.0124 (на 27 сентября – 1078.9751)

10 RUR – 2.4712 (на 27 сентября – 2.4843)

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