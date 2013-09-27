Официальный курс валют на 30 сентября
20:21, 27 сентября 2013Общество
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Нацбанк установил курс гривни.
Курс валют НБУ / Фото : npblog.com.ua
Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 30 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 799.3000 (на 27 сентября – 799.3000)
100 EUR – 1082.0124 (на 27 сентября – 1078.9751)
10 RUR – 2.4712 (на 27 сентября – 2.4843)
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