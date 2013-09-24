Эксперт: конвертация валютных переводов сделает рынок более прозрачным

Об этом в эфире радиостанции «Голос Столицы» рассказал управляющий партнер «Капитал Таймс» Эрик Найман.

«Есть главная задача – действительно уменьшить уровень долларизации экономики. Стране нужна валюта. Во-первых – есть ограничение и принудительная конвертация, если вы получаете иностранную валюту из-за рубежа. Последнее постановление как раз касается того, что физлица не могут между собой совершать безналичные валютные платежи. Если наличными вы вдруг решили рассчитаться – это на ваш страх и риск. Но вы видите, одновременно идёт ещё и более тесное взаимодействие НБУ, банковской системы и налоговой системы», - сказал он.

При этом, по словам эксперта, новация отвечает аналогичным требованиям в других странах.

«Это новые правила игры. Если вы думаете, что в мире как-то по-другому, то заблуждаетесь. Мы привыкли не платить налоги, из кармана в карман что-то передавать, но в мире действуют иначе. Нужно привыкать, что деньги должны быть как можно белее и прозрачнее. Если вы совершили дорогостоящую покупку, вы должны быть готовы к тому, что придёт налоговый инспектор и спросит – откуда у вас деньги?», - добавил Найман.

Комментируя возможность увеличения черного рынка валюты из-за запрета ее перевода между физлицами, управляющий партнер «Капитал Таймс» назвал подобную перспективу маловероятной.

«Что такое прозрачные деньги? Вы их положили в банк и получаете проценты. А если ваши деньги «грязные», вы с ними не побежите в банк, потому что банк спросит – откуда? А потом и налоговый инспектор спросит – откуда? Надо привыкать к новым правилам игры», - резюмировал он. Напомним, что ранее НБУ принял постановление, согласно которому валютные средства при осуществлении переводов внутри страны будут зачисляться на счета получателей в гривневом эквиваленте.