Янукович почтил память жертв Бабьего Яра

Президент Украины Виктор Янукович почтил память жертв Бабьего Яра.

Глава государства возложил цветы к памятнику в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр» в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента. Читайте также: Всемирный конгресс украинцев призывает признать Голодомор в Украине геноцидом В церемонии также приняли участие представители общественности, духовенства, премьер-министр Николай Азаров, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, секретарь СНБО Андрей Клюев, председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов, председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

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