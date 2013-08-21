Всемирный конгресс украинцев призывает признать Голодомор в Украине геноцидом

Соответствующее обращение накануне обнародовал сокоординатор Общественного комитета Иван Васюник на открытии Х Всемирного конгресса украинцев во Львове, сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

В сообщении говорится, что парламенты целого ряда стран в разное время принимали решение о признании Голодомора актом геноцида, осуждая это преступление и чествуя память жертв ленинско-сталинского тоталитарного режима.

Соответственно, в обращении руководство парламентов стран мира просят инициировать парламентские рассмотрения вопроса о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине «с целью принятия решений о признании этого преступления актом геноцида».

Как отметил Васюник, совершенные в разные времена и в разных странах мира голодоморы, в известной степени, стали возможны и потому, что «в свое время мировое сообщество в полной мере не осмыслило и не вынесло уроков из украинской трагедии 1932-1933 годов».

«Сохранить память о миллионах невинно убиенных голодом наших братьев и сестер и напомнить человечеству о возможных ужасных последствиях пренебрежения главным правом человека - правом на жизнь - и является главным заданием нашего Общественного комитета», - отметил он.

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Как известно, в этом году отмечают 80-ю годовщину Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине. Общественный комитет по чествованию памяти жертв Голодомора, созданный в 2010 году, уже начал подготовку к проведению памятных мероприятий 23 ноября, отмечается в сообщении.

В состав комитета входят: Ольга Богомолец, Иван Вакарчук, Иван Васюник, Василий Вовкун, Владимир Вятрович, Анатолий Гайдамака, Дмитрий Гнатюк, Петр Гончар, Людмила Гриневич, Иван Дзюба, Иван Драч, Евстратий (Зоря), Андрей Жолдак, Николай Жулинский, Евгений Захаров, Евгений Золотарев, Геннадий Иванущенко, Сергей Квит, Андрей Когут, Роман Круцик, Нила Крюкова, Станислав Кульчицкий, Неля Лавриненко, Александр Максимчук, Нина Матвиенко, Мария Матиос, Василий Марочко, Дмитрий Павлычко, Олекса Петрив, Мирослав Попович, Олег Рыбачук, Стефан Романив, Евгений Сверстюк, Михаил Свистович, Владимир Сергийчук, Евгений Станкович, Лесь Танюк, Игорь Юхновский.

20-22 августа во Львове проходит X Всемирный конгресс украинцев, лозунгом которого являются слова Леси Украинки «Contra spem spero». Он посвящен памяти жертв Голодомора-геноцида 1932–33 годов.