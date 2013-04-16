Прокуратура закрыла дело Мазурка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

В частности, как говорится в сообщении, прокуратурой Киева изучены материалы расследования уголовного дела относительно Я.Мазурка по факту убийства трех охранников ТРЦ «Караван» и совершения им других преступлений.

Во время досудебного следствия проведено более 200 экспертиз, в том числе около 20 экспертиз ДНК, допрошено более 12 тыс. человек и проведен ряд других важных следственных действий. Всего доказательства, собранные следователями, содержатся в 600 томах уголовного производства.

Доказательствами, собранными в уголовном производстве во время досудебного расследования причастности подозреваемого Я.Мазурка к убийству трех охранников «Каравана», покушении на убийство четвертого, кражи товаров из супермаркета и незаконного обращения с оружием, полностью доказана, подчеркнули в прокуратуре.

По результатам досудебного расследования прокуратурой Киева принято процессуальное решение о закрытии уголовного производства на основании п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК Украины - в связи со смертью подозреваемого.

В то же время, отметили в прокуратуре, в ходе досудебного расследования следователями проверялись версии причастности Я.Мазурка к совершению других преступлений, а именно: убийства женщины и малолетнего ребенка в декабре 2009 года в Оболонском районе Киева, убийства мужчины и покушения на убийство второго в конце 2009 - начале 2010-го в Святошинском районе столицы.

По мнению прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в уголовном производстве, досудебное расследование по указанным эпизодам проведено не в полной мере и достаточно доказательств причастности Я.Мазурка к совершению этих уголовных правонарушений не собрано.

В связи с этим материалы уголовных производств по трем эпизодам столичной прокуратурой направлено в Следственное управление ГУМВД Украины в Киеве для дальнейшего расследования, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял троих частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области 1974 года Я.Мазурок.

7 ноября в Киеве был найден мертвым мужчина, похожий на Я.Мазурка. По данным милиции, человек покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в висок из пистолета. В МВД уточнили, что в одежде самоубийцы был найден паспорт на имя Я.Мазурка.

8 ноября милиция сообщила, что по результатам проверки, отпечатки пальцев рук идентичны следам пальцев рук, изъятых при осмотре места убийства трех охранников ТРЦ «Караван».