Эксперты раскритиковали прогноз Moody’s по украинским активам

Так, эксперты Райффайзен банка Аваль прокомментировалы реакцию рынка на ухудшение рейтинговым агентством Moody's рейтингов Украинским компаниям.

Аналитики напоминают , что 25 сентября Состоялось Заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США , исходом которого стало не принятие им решения о сокращении объемов покупки американских госбумаг, а также отсутствие сигналов в том , какой будет политика ФРС в дальнейшем.

По их словам, столь неожиданное развитие событий благоприятно повлияло на отношение инвесторов к активам стран с emerging markets.

В частности, в Украине первая реакция была положительной - котировки 5 -летних CDS снизились с 890 б.п. до 860, а кривая доходности еврооблигаций сдвинулась вниз. В частности 10- летняя бумага котировалась по 9,30 % ( по сравнении с 10 % неделей ранее).

«Однако, снижение суверенного рейтинга агентством Moody's сразу на две ступени (до минимального уровня за последние 13 лет) спровоцировал панику на рынке украинских внешних активов в понедельник- вторник», - заметили они.

В связи с этим эксперты Райффайзен банка Аваль выразилы убеждение , что , несмотря на всю текущую экономическую ситуацию в Украине, реакция рынка оказалась слишком неадекватной.

«Все-таки, вероятность суверенного дефолта остается достаточно малой. Во многом потому, что власти настроены сохранять экономическую и политическую стабильность», - сказали они.

Поэтому, по их словам, скорее всего, ситуация с ценами на еврооблигации в ближайшие пару недель стабилизируется.

Напомним , что ранее аналитики компании Eavex Capital заявилы , что в отличие от 2009 года, когда Рейтинговое агентство Moody's присвоил Украине рейтинг « Caa1 » , в текущем году экономическая ситуация намного лучше.