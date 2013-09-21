Глазьев обещает Европе $35 миллиардов расходов на дефолт Украины

Об этом в ходе 10-й ежегодной встречи «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сообщил помощник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев.

«Соглашение об Ассоциации с ЕС и Зоне свободной торговли является для Украины неравноправным, потому что Украина только выполняет директивы ЕС, в то время как в Таможенном Союзе все решается на уровне консенсуса». – сказал Глазьев. По его словам, "соглашение с ЕС нельзя назвать взаимовыгодным, потому что по многим позициям Европа оставляет квотирование для украинской продукции, которая является наиболее конкурентоспособной".

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По словам Глазьева, будущее Украины за наукоемкими отраслями - судостроением, самолетостроением, атомной энергетикой. "Вместе с тем в Украине есть серьезный дефицит торгового баланса. И если мы хотим стабилизировать украинскую экономику, то участие в Таможенном Союзе дает возможность ликвидировать такой дефицит: в три раза будут уменьшены цена на газ, отменены экспортные пошлины на нефть. Улучшение на 10 млн долл. Готова Европа закрыть эту дыру? Я сомневаюсь", - сказал Глазьев.

Политик выразил убеждение, что украинские товаропроизводители не смогут быстро перейти на европейские регламенты. Кроме того, в то время пока Украина будет обнулять свои таможенные тарифы в торговле с Европой, Таможенный союз будет эти тарифы повышать. "Это означает дополнительные потери 3-4 млрд долл. к дефициту торговли, который наверняка вырастет до 12-15 млрд долл. Кто заплатит в этом случае за дефолт Украины, который будет очевидным? Готова ли Европа заплатить порядка 35 млрд долл за дефолт Украины? Деньги не маленькие. Но это ваше дело, а наше дело – предупредить», - сказал Глазьев.

В то же время он высказался в пользу заключения Украиной соглашений о зонах свободной торговли с разными странами. «Мы не против заключения отдельных зон свободной торговли с разными странами. А кроме того, мы могли бы подумать о том, чтобы выработать некий общий формат работы между Европейским Союзом и Евразийским Союзом и вместе выработать приемлемый формат отношений с Украиной», - сказал Глазьев.

Как сообщал УНИАН, в Ялте проходит юбилейная – 10-я встреча «Ялтинская европейская стратегия» (YES), цель которой – содействовать развитию Украины и поддержать ее евроинтеграционные стремления. В работе саммита, кроме украинских политиков, президентов и парламентариев, принимают участие Билл Клинтон, Тони Блэр, Александр Квасневский, Доминик Стросс-Кан и другие известные политики и экономисты.

Нынешнюю встречу открыл Президент Украины Виктор Янукович.

Соглашение об Ассоциации Украины и ЕС, как ожидается, будет подписано в ноябре на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе.