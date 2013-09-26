В Виннице среди бела дня произошло дерзкое ограбление предпринимателя

Об этом сообщает сектор связей с общественностью Управления МВД в Винницкой области.

По сообщению, 23 сентября около 15.00 в подъезде дома по улице Баженова в г. Виннице было совершено разбойное нападение на частного предпринимателя, который занимается снабжением автозапчастей.

Преступники применили газовый баллончик и ранили мужчину в ногу из устройства для отстрела резиновых пуль, и отобрали у потерпевшего сумку, где находилось около 100 тысяч гривень. Потом трое нападавших сели в иномарку и скрылись с места происшествия.

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По данному факту открыто уголовное производство в соответствии с ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Такое преступление наказывается заключением сроком до 12 лет.

Правоохранители проводят комплекс мероприятий по раскрытию данного преступления и пытаются установить подозреваемых лиц.