Прокуратура Киева взялась за Мазурка

В прокуратуру Киева поступили результаты расследования уголовного производства подозреваемого в убийстве охранников в ТРЦ «Караван» Ярослава Мазурка по факту совершения им ряда уголовных правонарушений, в том числе умышленного убийства, кражи, незаконного обращения с оружием и т. п.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, в настоящее время прокуроры изучают производство на предмет полноты проведенного органами внутренних дел расследования, достаточности собранных доказательств о причастности Я.Мазурка к совершению инкриминируемых ему преступлений.

По результатам этого изучения прокуратурой города будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области 1974 года рождения Я.Мазурок.

7 ноября в Киеве был найден мертвым мужчина, похожий на Я.Мазурка. По данным милиции, человек покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в висок из пистолета. В МВД уточнили, что в одежде самоубийцы был найден паспорт на имя Я.Мазурка.

8 ноября Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило, что отпечатки пальцев рук погибшего идентичны следам пальцев рук, «изъятым при осмотре места убийства трех охранников ТРЦ «Караван».

6 апреля 2013 года газета "Комсомольская правда в Украине" со ссылкой на собственные источники в Главном следственном управлении МВД Украины написала, что министерство закончило расследование уголовного дела о расстреле четырех охранников в ТРЦ "Караван" и направило в прокуратуру материалы по семи преступными эпизодами, в которых фигурирует гибель 11 человек и три покушения на убийство.

Как отметили в МВД, уже есть результаты всех назначенных исследований, и материалы направлены в прокуратуру Киева для решения вопроса о закрытии уголовного производства по ч.5 ст. 284 Уголовного кодекса - в связи со смертью подозреваемого Я.Мазурка. Основываясь на результатах экспертиз и показаниях свидетелей, следствие считает, что имя "караванского стрелка" может фигурировать еще в ряде преступных эпизодов, которые ранее считались нераскрытыми.