"Ласточкино гнездо" перейдет на баланс АРК

Депутаты Ялтинского городского совета сегодня на сессии дали согласие на передачу памятника архитектуры национального значения - дворца-замка «Ласточкино гнездо» - из коммунальной собственности территориальной общины Ялты в состав имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе исполкома горсовета Ялты.

По словам мэра Ялты Алексея БОЯРЧУКА, ялтинский городской бюджет не в состоянии покрыть все расходы по содержанию и текущему ремонту «Ласточкиного гнезда». В 2002 году здание замка было передано в аренду ООО «Ялта-Верона». «Ежемесячно это предприятие перечисляло арендную плату в размере 11 тыс. 700 грн. 9 лет назад эта сумма была нормальной, но на сегодняшний день является крайне низкой», - сказано в пресс-релизе.

Дворец-замок расположен на скале Ай-Тодор, которая подвержена оползневым процессам, для того, чтобы провести обследование данного участка, а в последующем - и работы по его укреплению, необходимы миллионы гривень.

«К сожалению, ялтинский бюджет такими средствами не располагает, а крайне низкая арендная плата не позволит собрать необходимую сумму. Нет таких средств и у Гаспринского поселкового совета, на территории которого находится «Ласточкино гнездо», - сказал А.БОЯРЧУК.

Он отметил, что Совет министров Крыма «неоднократно изъявлял желание выделить деньги на устранение данной проблемы и обустройство всей территории дворца-замка». Единственное условие крымских властей - передать «Ласточкино гнездо» в управление Совмина. «Я не вижу причин, почему мы не можем этого сделать. Этот уникальный памятник останется на ЮБК, а средства на его содержание будет выделять бюджет Крыма», - сказал А.БОЯРЧУК.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер Совета министров Крыма - министр экономического развития и торговли Екатерина ЮРЧЕНКО на прошлой неделе поручила Министерству культуры автономии совместно с Республиканским комитетом по охране культурного наследия до 20 марта разработать концепцию развития замка «Ласточкино гнездо» - одного из символов региона.

«После того, как концепция будет утверждена, мы выступим с предложением к Верховному совету Крыма о передаче объекта в управление Совета министров автономии, поскольку местные органы самоуправления неэффективно и нецелесообразно используют этот памятник культуры» - сказала тогда Е.ЮРЧЕНКО.

Справка УНИАН. Ласточкино гнездо - памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра (Ялтинский горсовет, АР Крым, Украина).

Строение напоминает средневековый рыцарский замок вроде Белемской башни или виллы Мирамаре близ Триеста. Ласточкино гнездо стало своеобразной эмблемой Южного берега Крыма.

Первое деревянное строение на этом месте было возведено для отставного русского генерала после русско-турецкой войны 1877-1878, его можно увидеть на полотнах известных художников-маринистов: Айвазовского, Лагорио, Боголюбова.

Свой нынешний вид «Ласточкино гнездо» получило благодаря нефтяному промышленнику барону Штейнгелю. Он занимался бакинской нефтью, а отдыхать ему нравилось в Крыму. Он приобрёл на Аврориной скале дачный участок и решил построить там романтический замок, который напоминает средневековые сооружения на берегах Рейна. Проект нового дома был заказан инженеру и скульптору Леониду Шервуду. И уже в 1912 году на тесной площадке отрога Монастыр-Бурун стоял оригинальный готический замок.