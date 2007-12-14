Хорошковский может стать главным таможенником страны

Вчера стали известны имена политиков, которые могут возглавить генпрокуратуру, налоговую и таможенную службы.

Как пишет газета "Дело", ссылаясь на свои источники в парламенте, главным таможенником страны может стать владелец телеканала «Интер» Валерий Хорошковский. Ранее сообщалось, что бизнесмен претендует на одну из экономических должностей в исполнительной власти. До марта 2007 года Хорошковский работал первым заместителем секретаря СНБО. Поэтому не исключено, что именно эта кандидатура устроила президента. «Если Валерий Хорошковский согласен, я могу его только поздравить. Он работал министром экономики, менеджером большой бизнес-империи. Это интересный и прогнозируемый человек», — считает депутат БЮТ Сергей Терехин.

Главой Государственной налоговой администрации, по информации газеты, станет депутат БЮТ Сергей Буряк. До последнего момента на эту должность претендовал младший брат Сергея Васильевича — Александр. На протяжении четырех лет Сергей Буряк возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности, в компетенцию которого входит и налоговая политика.

Должность генпрокурора — квота депутатской группы «Народная самооборона».

На заседании «Народной самообороны» была утверждена кандидатура Виктора Шемчука. В «Нашей Украине», которая входит в один блок с «Самообороной», Шемчука поддержали преимущественно молодые депутаты. «Шемчук заслужил эту должность своей работой», — отмечает Николай Катеринчук. В то же время депутаты, близкие к президенту и его Секретариату, допускают и другие кандидатуры на эту должность. «Может быть и Стретович, и Мойсик», — предположила Лилия Григорович. Однако источник «Дела» в «НУ — НС» отметил, что до сих пор Секретариат президента не вмешивался в обсуждение кандидатуры будущего Генпрокурора. «Существует договоренность. Если ее нарушить, это повлечет цепную реакцию», — отметил депутат.