Высокий урожай поможет удержать цены на продукты – эксперт

Об этом утверждает эксперт Юрий Тюрдьо, - пишет Украинская правда.

Аналитик напоминает, что средняя урожайность зерновых в Украине в 2013 году составит около 30,1 ц/га - на 2,5 ц/га больше, чем в 2012 году, и почти столько же, сколько в богатом 2011 году, - 31,8 ц/га.

«Главный вопрос в связи с новым урожаем: снизятся ли цены на продукты питания в супермаркетах и на рынках Украины? По оценкам newsplot.org, они должны упасть как минимум на 10-15%. Ведь зерновые уже подешевели на четверть. Соответственно, станут ниже закупочные цены на муку, корма, что снизит себестоимость производства хлебобулочных изделий, мяса и мясопродуктов», - отмечает он.

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Тюрдьо констатирует, что кроме Украины, в ведущих странах-производителях также хороший урожай.

В связи с этим, по его словам, цены на международных рынках уже снизились на 24,1%.

«В такой ситуации сложно играть на повышение. В результате цены на зерно в Украине на 50-70 грн/т ниже, чем в 2012 году», - утверждает аналитик.

Напомним, что ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк заявил, что по уточненным данным регионов, аграрии соберут в этом году 58 млн т в зачетном весе.

В частности, 22,1 млн т пшеницы, 26 млн т — кукурузы на зерно, 7,5 млн т — ячменя и 0,672 млн т ржи.