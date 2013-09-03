Украина экспортировала почти 4 миллиона тонн зерна

Однако сейчас необходимо продолжить удешевление экспортной логистики и снизить тарифы на перевозку. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"Торговля зерном на внутреннем рынке происходит активно. Высокие темпы показывает и экспорт зерна. Украина уже поставила на внешние рынки почти 4 миллиона тонн зерна. Такие темпы превосходят прошлогодние на 16%. И нам ежемесячно необходимо их наращивать. Ведь экспортные возможности превышают 30 миллионов тонн. Поэтому мы должны усилить работу над координацией зерновой логистики", - подчеркнул Николай Присяжнюк.

Министр отметил, что в ближайшее время этот вопрос встанет еще острее из-за высокого урожая кукурузы. Поэтому в настоящее время в Украине продолжает работу специальная межведомственная рабочая группа. Также Кабмин уже утвердил снижение стоимости ветеринарных и фитосанитарных сертификатов.

"Кроме того, зернотрейдеры должны усилить свою ответственность на зерновом рынке. Потому что когда урожай невысокий, трейдеры пытаются вывезти максимальные объемы зерна. А когда в стране мощный сбор зерновых и ценовая конъюнктура не совсем благоприятная, трейдеры кивают на государство", - отметил Николай Присяжнюк.