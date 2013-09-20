Присоединяйтесь к «Фокстроту» в «Пробеге с верой в сердце» в Кременчуге

В субботу, 21 сентября 2013г., в Кременчуге состоится III ежегодный благотворительный марафон «Пробег с верой в сердце». Участники пробегут номинальную дистанцию с площади Победы до пл. Независимости и обратно. Благотворительные взносы, собранные всем городом, будут потрачены на оборудование для Кременчугского роддома

Благотворительный «Пробег с верой в сердце» впервые прошел в Кременчуге в 2011-м году. Сейчас эта благородная инициатива объединяет жителей 5-ти городов: Кременчуг, Херсон, Полтава, Днепропетровск и Винница. Это и здоровый досуг для всей семьи, и реальная возможность проявить социальную ответственность и помочь детям. Внести посильный вклад могут все. Необычайно важно присутствие каждого!

Выходите и Вы на пробег, чтобы помочь городскому роддому закупить необходимое оборудование для спасения жизни новорожденных. Все благотворительные средства будут потрачены на полифункциональный монитор Colin BP S510!

Елена Милованова, PR-менеджер торговой сети «Фокстрот. Техника для дома»:

-Реализуя собственный социальный проект «Школа безопасности», мы уже третий год поддерживаем и «Пробег с верой в сердце», инициированный компанией «Данон Украина». Марафон ценен тем, что это не только корпоративный проект, но и народный, так как сами горожане и, в их числе, сотрудники наших магазинов "Фокстрот" становятся активными участниками-благотворителями. Кременчужане, приходите поддержать благотворительный пробег в эту субботу!

Самых маленьких будут развлекать детские коллективы, кроме того, у детей будет возможность прослушать образовательную лекцию о молоке с участием живой коровы и принять участие в мастер-классе по переработке упаковки и в розыгрыше молочной продукции. Подростки и молодые люди смогут насладиться выступлением группы «KADNAY» и певицы Майрис. А те, кому посчастливится прибежать к финишу первымы, получат поощрение.

Ярослав Дмитриевич Прокопчук, Главврач Кременчугского городского родильного дома, заслуженный врач Украины:

- Этот монитор незаменим для успешного лечения новорожденых в критических состояниях. Он отслеживает все жизненно важные функции организма, фиксируя нарушения частоты дыхания, сердечной деятельности, насыщения каслородом, температуры тела – всего около 10 параметров. Полифункциональный монитор соединяет в себе десяток аппаратов и позволяет своевременно реагировать на ухудшение показателей.

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012», победитель рейтинга «Фаворит успеха-2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на сентябрь 2013 г. в Украине насчитывается 229 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 309 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2012-13 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

*по данным GFK, 2012.