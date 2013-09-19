Журналисты обвинили Укрпочту в нарушении свободы слова

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НСЖУ.

В Союзе журналистов заметили, что тарифы на доставку печатных изданий по подписке повышены на 45%. Соответствующий приказ Минифраструктуры № 656 зарегистрирован в Министерстве юстиции.

«Несмотря на многочисленные совещания, на которых представители СМИ, общественных организаций и Укрпочты пытались достичь компромисса в вопросе уровня увеличения тарифов, государственное предприятие связи таки добилось поддержки в профильном министерстве», - подчеркнули в Национальном союзе журналистов и отметили, что «этим Укрпочта продемонстрировала нежелание идти на диалог и неуважение к средствам массовой информации».

В НСЖУ напомнили, что «Укрпочта инициировала рост тарифов на доставку периодики на время новой подписной кампании. Такая инициатива повлекла волну возмущений у представителей медиасферы. А еще – задержку со стартом подписной кампании в Украине».

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«Национальный союз журналистов Украины обращает внимание на социальную значимость подписки на прессу и очень высокую чувствительность населения к ее цене, особенно в сельской местности. Даже незначительное повышение стоимости является чрезвычайно мощным фактором отказа от подписки», – заметил председатель Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко. – Понимая необходимость приведения тарифов Укрпочты к экономически обоснованному уровню, НСЖУ все же настаивает на ограничении уровня их роста не более чем на 25%».

«Издатели и редакторы периодических изданий неоднократно отмечали: Укрпочта уже неоднократно заявляет о намерениях стремительного повышения тарифов практически в последний момент накануне старта подписной кампании вместо того, чтобы работать над тарифной политикой постоянно, учитывая уровень инфляции», - подчеркнули в НСЖУ и добавили: «Принимая во внимание то, что Укрпочта игнорирует партнерские взаимоотношения с представителями медиасферы, Национальный союз журналистов направляет соответствующее обращение к премьер-министру Украины Николаю Азарову и Гаранту Конституции – Президенту Украины Виктору Януковичу, поскольку считает, что резкое повышение тарифов является нарушением конституционного права на свободу слова и ограничивает право на доступ населения к информации».