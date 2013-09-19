Укрпочта с 1 января повышает тарифы на доставку периодики сразу на 45%

Об этом говорится в приказе Мининфраструктуры Украины, сообщает пресс-служба Украинского государственного предприятия почтовой связи (Укрпочта).

При этом стоимость подписного издания для читателя вырастет лишь на 10 — 15% — при условии неизменной издательской стоимости.

В Укрпочте отмечают, что повышение тарифов даст возможность предприятию повысить качество услуг и повысить заработную плату практически 100-тысячному коллективу, в частности, почтальонам.

"Сейчас государственные предприятия Укрпочта и ГП Пресса полностью готовы к подписной кампании на 2014 г. Учитывая изменение тарифов, предприятия связи в рабочем порядке отрабатывать с каждой редакцией (издательством) вопросы изменения издательской стоимости для включения в Каталог изданий Украина, если это необходимо, и начнут подписку ближайшие дни", - отмечается в сообщении.