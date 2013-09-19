Ученые обнаружили ген, защищающий от ВИЧ

Кодируемый геном MX2 белок, как установили авторы исследования, эффективно подавляет способность уже попавшего в кровь вируса к репликации, а также включает биологический механизм устойчивости к ВИЧ, что дает надежду на появление в будущем нового нетоксичного метода терапии вызываемого вирусом синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа), основанного на активизации собственных защитных сил организма. Работа опубликована 18 сентября в журнале Nature, сообщает портал «Медновости».

Проводя лабораторные эксперименты на двух линиях лейкоцитов, в одной из которых ген MX2 был активирован, а в другой - «выключен», авторы обнаружили, что в первом случае кодируемый геном одноименный белок полностью блокировал способность вируса, уже проникшего в клетку, к репликации, благодаря связыванию с ключевым белком вирусной оболочки и подавлению процесса самосборки вирусных частиц. В тех клетках, где ген MX2 был не активен, вирус успешно реплицировался и распространился.

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Кроме того, как оказалось, белок MX2 запускает в клетках синтез альфа-интерферона, что делает их устойчивыми к ВИЧ.

«До сих пор мы очень мало знали о гене MX2, однако теперь нам открылась его защитная антивирусная функция и способность бить в наиболее уязвимую точку жизненного цикла вируса, - отметил ведущий автор работы профессор Майк Мэлим (Mike Malim). - Это открывает новые возможности по разработке методов нетоксичной терапии».

По мнению Мэлима, в дальнейшем может быть два пути - создать вещество, имитирующее функции белка MX2 или же препарат, активирующий ген MX2. «Разработка лекарств, стимулирующих защитные силы организма, очень важна, так как происходит запуск естественных процессов, а кроме того, исключается проблема развития резистентности к препаратам», - подчеркнул Мэлим.