В Румынии перевернулся автобус с украинскими туристами: есть жертвы (видео)
10:31, 19 сентября 2013Общество
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В румынском уезде Вранча ночью автобус с украинскими туристами перевернулся на въезде в село Марашешти.
По данным полиции, скорее всего, водитель автобуса заснул за рулем и выехал за проезжую часть. Два человека погибли и четверо попали в окружной больнице в Фокшаны с достаточно серьезными травмами, передает Ziarul de Vrancea. Несколько десятков из почти 80 пассажиров получили лечение на месте.
На место прибыли семь машин скорой помощи и несколько экипажей полицейских и пожарных. Туристы из Украины возвращались из отпуска в Болгарии.
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