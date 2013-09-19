В Румынии перевернулся автобус с украинскими туристами: есть жертвы (видео)

По данным полиции, скорее всего, водитель автобуса заснул за рулем и выехал за проезжую часть. Два человека погибли и четверо попали в окружной больнице в Фокшаны с достаточно серьезными травмами, передает Ziarul de Vrancea. Несколько десятков из почти 80 пассажиров получили лечение на месте.

На место прибыли семь машин скорой помощи и несколько экипажей полицейских и пожарных. Туристы из Украины возвращались из отпуска в Болгарии.