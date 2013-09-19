ЕС против лечения Тимошенко за границей, если по возвращении ее снова арестуют

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле в интервью газете «Коммерсант-Украина».

Так, на вопрос, что будет делать Брюссель, если украинская власть предложит такие условия выезда Тимошенко на лечение за границу, при которых ее возвращение в Украину будет означать немедленный арест, Фюле подчеркнул: "Я не могу даже представить и не допускаю того, что Евросоюз или представители ЕС станут участниками такой сделки, которая предполагает выезд Юлии Тимошенко за рубеж для получения медицинской помощи, и в то же время предотвращает возвращение госпожи Тимошенко на родину, в Украину, после окончания ее лечения».

Фюле также отметил, что вопрос подписания Соглашения об ассоциации не будет решаться за счет Тимошенко.

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"С самого начала работы миссии Пэт Кокс и Александр Квасневский консультируются с Юлией Тимошенко, информируют ее обо всех переговорах. Это, я считаю, свидетельствует о том, что проблема не будет решаться за счет экс-премьера», - сказал еврокомиссар.

«Напротив, решение в значительной мере будет принято в ее интересах. Никакой другой вариант просто не будет одобрен Коксом и Квасьневским", - подчеркнул он.