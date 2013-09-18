С 25 октября Киев начнет праздновать освобождение от фашистов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на разработанную программу общегородских мероприятий, празднование годовщины освобождения Киева начнется 25 октября стартом в столице Всеукраинской эстафеты памяти «Слава освободителям Украины».

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30 октября в Киевском городском госпитале инвалидов Великой Отечественной войны и 31 октября в госпитале «Печерский» на базе Главного военно-медицинского центра МОУ «Главный военный клинический госпиталь» руководство города поздравит ветеранов, которые проходят лечение в этих заведениях.

В частности, 1 ноября в Музее истории города Киева состоится открытие тематической выставки «Война, город, люди...», которая продлится до 24 ноября. На территории Деснянского района предлагается 3 ноября показать военно-историческую реконструкцию битвы за Киев.

4 и 5 ноября Киев будет принимать Слет городов-героев СНГ, в котором примут участие 14 делегаций из городов-героев и Брестской крепости.

Непосредственно 6 ноября в столице с участием руководства государства и города состоятся ритуалы Памяти с возложением венков и цветов к памятнику героям-танкистам, стеле Победы, памятнику генералу армии Н.Ватутину, могиле Неизвестного солдата и зажжение Вечного огня в мемориальном комплексе «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

В рамках официальных мероприятий по случаю 70-летия освобождения Киева от фашистских захватчиков на Крещатике состоится военно-историческое шествие и парад духовых оркестров.

В этот же день запланирована торжественная встреча руководства города с участниками делегаций из областей Украины, городов-героев Украины, России и Беларуси. С участие делегаций городов-героев на Днепровской набережной, возле Колонны Магдебургского, права запланирован ритуал спуска венков на воды Днепра.

Для ветеранов войны и освободителей Киева в Национальном дворце искусств «Украина» состоится торжественный концерт с участием звезд отечественной эстрады.

Завершится праздничный день стилизованной концертной программой на Майдане Незалежности с праздничным фейерверком.

Кроме того, 7 ноября в с.Круглик Киевской области состоится торжественное открытие трехэтажного артиллерийского Дота-музея №152.

8 ноября в помещении Центрального дома офицеров Вооруженных сил Украины для ветеранов состоится торжественная встреча и концерт.

В ходе празднования годовщины освобождения Киева, а именно 28 октября – в день 69-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков, также проведут Ритуал Памяти с возложением венков и цветов к могиле Неизвестного солдата.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялось заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 70-й годовщины освобождения Киева от немецких захватчиков. Как информировалось, окончательная программа общегородских мероприятий будет утверждена в ближайшее время.

КГГА обратилась к Кабмину с предложением сделать 6 ноября выходным днем в столице Украины.