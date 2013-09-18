За собачьи "следы" во дворах и на улицах украинцев будут штрафовать (видео)

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте, сообщает ТСН.

Так, журналисты "Завтрака с 1 +1" отследили актуальность этого законопроекта, прогулявшись Киевом.

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По их данным, всего в нескольких километрах от исторического центра Киева расположено одно из популярных мест среди собачников и мам с детьми. По траве ходить там надо осторожно, чтобы не наскочить на следы выгула."Собаки справляют нужду на газоны, а хозяева не убирают. Дети потом это все приносят родителям", - жалуются журналистам киевляне.

Но те, кто с животными, проблемы в этом не видят - говорят, что природе нужны удобрения.