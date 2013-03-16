Депутат предлагает сажать за собачьи бои

Законопроектом, текст которого размещен на сайте ВР, предусмотрено наказывать штрафом от 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы на тот же срок за проведение боев с участием собак и других животных, которых относят к позвоночным, а также селекции, обучения и использования собак для боев, натравливания указанных животных друг на друга, совершенное для проведения спортивных, зрелищных мероприятий из хулиганских, корыстных или иных мотивов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 2006 года, после принятия Закона "О защите животных от жестокого обращения", собачьи бои в Украине были запрещены, “но с принятием закона бои не исчезли, они просто перешли в подполье. Кроме того, учащаются случаи, когда владельцы собак бойцовских пород устраивают так называемые "тестовые бои".

“Называя такие мероприятия "спортивными", владельцы выпускают на арену измученных голодом и жаждой собак и натравливают их друг на друга. Бои могут длиться до момента смерти одной из собак и чаще собаки умирают почти сразу после боя. По некоторым данным, широкую популярность в Украине приобретает использование диких животных, размещенных в клетках, – лисиц, медведей, барсуков, енотов, енотовидных собак и других - для натравливания на них охотничьих собак”, - говорится в записке. “Такие действия являются варварскими и аморальными и требуют контроля со стороны государства”, - отмечает автор законопроекта.