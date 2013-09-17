В Одессе грузовик столкнулся с шестью автомобилями, есть пострадавшие

В Одессе 3 человека госпитализированы в результате ДТП с участием грузового автомобиля "КАМАЗ" и 6 легковых автомобилей.

Как сообщили УНИАН в секторе профилактической работы управления ГАИ Главного управления МВД в Одесской области, 16 сентября в Одессе около 17.00 на перекрестке улицы Водопроводная и переулка Высокий грузовой автомобиль «КАМАЗ-5511» столкнулся с 6 легковыми машинами.

«37-летний водитель грузовика, не соблюдая безопасной дистанции, совершил столкновение с автомобилем «Форд Фиеста», который остановился впереди. После столкновения легковушку оттолкнуло на автомобиль «ВАЗ-211040». Затем «КАМАЗ продолжил движение и совершил столкновение с впереди остановившимися автомобилями «Дэу Ланос», «Черри Кимо», «Мерседес Вито» и «Хюндай Соната», – уточнили в секторе.

В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира (женщина, 1949 г.р. и мужчина, 1962 г.р.) автомобиля «Дэу Ланос» и пассажир (женщина, 1962 г.р.) автомобиля «ВАЗ-211040» получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП начато уголовное производство.