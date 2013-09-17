В Запорожской области автобус перевернулся и влетел в кювет, есть погибшие

Как выяснилось, в дорожно-транспортное происшествие попал рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который во время движения с г. Мелитополь в с. Новоалександровка Херсонской области перевернулся на бок и попал в кювет.

В микроавтобусе вместе с водителем находилось 15 человек. Все пассажиры являются наемными работниками, сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

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Вследствие ДТП 1 человек погиб и 4 получили травмы и были госпитализированы. Состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работали спасатели В ГСЧС Украины в области и 23-й Государственной пожарно-спасательной пгт Акимовка.