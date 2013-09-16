С начала года предприятия АПК сократили задолженность на 14,3%

В то время как в целом по экономике задолженность не отличается тенденцией к снижению, за аграрным сектором уже несколько лет сохраняется положительная динамика. Ведь вопрос погашения задолженности по выплате заработной платы находится на постоянном контроле Министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка.

Задолженность по выплате заработной платы работникам аграрного сектора сокращается. Так, по состоянию на 1 августа общая сумма задолженности сократилась на 14,3% по сравнению с этой же цифрой на начало текущего года.

В частности, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности задолженность уменьшилась на 17,6%.

В то же время Николай Присяжнюк неоднократно подчеркивал необходимость ускорения темпов расчетов на предприятиях-должниках.

Поэтому в Минагрополитики постоянно действует специальная комиссия, осуществляется еженедельный и ежемесячный мониторинг за каждым предприятием-должником, а к руководителям применяются дисциплинарные взыскания.

Напомним, по словам Первого вице-премьер министра Сергея Арбузова, недопустимо увеличивать задолженность по выплате заработной платы. К руководителям предприятий, допустившим такое, Кабинет Министров будет применять соответствующие кадровые решения.