Харьковским милиционерам передали 30 гибридов Toyota

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, ключи от автомобилей подразделениям харьковской милиции вчера, 14 сентября, вручил министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

Новыми служебными автомобилями с гибридными силовыми установками будут пользоваться подразделения ГАИ, полка патрульно-постовой службы и спецподразделения «Беркут».

По теме: Купленные для МВД Toyota Prius ржавеют на стоянке, а милиция ездит на старых ВАЗах (видео)

«Получив новые транспортные средства, стражи порядка будут действовать еще эффективнее и оперативнее реагировать на преступления и правонарушения», - выразил убеждение министр.

По словам Захарченко, министерство закупило 1200 гибридных автомобилей марки Toyota. Эти автомобили позволят существенно сократить затрату топлива.