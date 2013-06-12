МВД Украины получило 84 гибрида Toyota Prius (фото)

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, торжественная передача автомобилей состоялось сегодня во время международного открытого семинара “Сохраним климат вместе”.

Министр внутренних дел Виталий Захарченко, который лично принял автомобили, отметил, что ему приятно, что именно с его ведомства началась реализация такого масштабного проекта зеленых инвестиций Украины, как замена старых автомобилей. По словам министра, проект целевых экологических инвестиций призван привлечь внимание к неотложным вопросам в сфере экологии и предотвращения изменения климата.

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По предварительным оценкам, применение подразделениями МВД таких автомобилей позволит существенно сократить расходы топлива – расчетная экономия топлива составляет более 13 тысяч литров в год, или почти 150 тыс. грн. Кроме того, такие автомобили в условиях эксплуатации подразделениями МВД Украины обеспечат сокращение вредных выбросов почти на 32 тысячи тонн в год.

В целом, до конца октября этого года МВД Украины будет передано 1220 гибридных автомобилей марки Toyota Prius.

Как сообщал УНИАН, 29 августа 2012 года был подписан контракт между Sumitomo Corporation и Государственным предприятием «Госэкоинвест» в соответствии с совместным проектом «Техническое переоснащение (замена подвижного состава существующих патрульных автомобилей в МВД Украины автомобилями с гибридной силовой установкой)».