Купленные для МВД Toyota Prius ржавеют на стоянке, а милиция ездит на старых ВАЗах (видео)

Как говорится в сюжете программы "Гроші", Украина закупила гибридные автомобили для МВД на Киотские деньги, полученные от Японии за часть квоты на выбросы в атмосферу. Сама гибридная машина призвана сократить расходы на топливо, поскольку потребляет всего 4,5 литра бензина на 100 километров.В то время, как старенький транспорт милиции потребляет 10-12 литров.

Если бы все 1200 машин уже были на ходу, то МВД экономило бы около 100 тысяч гривен на каждые 100 километров. Впрочем, украинская милиция до сих пор не получила новенький экономный транспорт, сообщает ТСН.ua.

Журналисты программы "Гроші" проведали отделения милиции в разных уголках Украины и поинтересовались, на чем ездит тамошняя милиция. Как оказалось, в основном правоохранителям выезжать на вызовы приходится на старых "ВАЗах", "ГАЗелях" и "УАЗах". Правда, под отделением МВД в Киеве среди автомобилей "ЛАДА" и "Ланос" стоят несколько Skoda i Volks Wagen.

На Донетчине - автопарк по-больше, но здесь так же, преобладают автомобили ДЭУ и ЛАДА. Журналисты заметили только один новенький джип. Во Львове - почему-то вообще нехватка машин. Да и там особо модных и экономических иномарок замечено не было. В МВД уверяют, что гибридные Toyota Prius еще пока растаможивают. И как только процедура будет завершена, они сразу отправятся служить в милиции.