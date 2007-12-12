В Севастополе насильственной украинизации нет

В Севастополе не проводится насильственная украинизация, считает председатель Севастопольского городского совета, лидер местной организации Партии регионов Валерий САРАТОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.САРАТОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

«Говорить о том, что сегодня в Севастополе идет какая-то насильственная украинизация, я не могу. Это будет нечестно. Потому что никакой насильственной украинизации нет», – сказал председатель горсовета.

Он также отметил, что «в Севастополе относительно украинского языка проблем не так много».

«Одна из проблем – что аннотация на лекарства украинского выпуска напечатана на украинском. Нужно вложить аннотацию на русском и тогда не будет вопросов. И второе – это бланки государственных организаций и учреждений, чтобы тоже были на русском», - сказал В.САРАТОВ.

По словам В.САРАТОВА, если бы государство решило эти вопросы, то проблем не было бы вовсе.

Также председатель горсовета отметил, что сегодня севастопольские дети учат украинский язык, а он лично будет делать «все, чтобы наши дети свободно и хорошо говорили на украинском».

Вместе с тем, В.САРАТОВ убежден, что навязывание сверху некоторых позиций, в частности и относительно языкового вопроса, вносит в общество «дополнительный диссонанс». По его мнению, такие вопросы следует на некоторое время отложить и не ускорять их решения искусственно.