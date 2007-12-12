На пляже нашли боеприпасы для гранатомета

В пгт Коктебель в Крыму на пляже найден ящик с запалами и выстрелами для гранатомета.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Крыму, подозрительную находку обнаружил сторож пляжа. Предметы, похожие на снаряды, были целыми и запаянными в целлофан.

На место находки прибыли оперативная группа МЧС, милиция и сотрудники СБУ. Обнаруженные боеприпасы были идентифицированы специалистами: в упаковке оказались запалы и 6 выстрелов для гранатомета РПГ-7, предназначенные для поражения бронетехники. «Все современного производства и в отличном состоянии», – отметили в пресс-службе управления МЧС в Крыму.

Сейчас сотрудники СБУ выясняют, кому принадлежал ящик и для чего предназначались боеприпасы.

Взрывоопасные предметы доставлены в безопасное место, их уничтожением займутся саперы МЧС Севастополя.