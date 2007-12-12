В киевском метро появятся ”толкатели”

На станциях Киевского метрополитена в рабочие дни в часы «пик» (с 8.00 до 9.00) будет проходить дежурство работников метрополитена для оказания помощи машинистам в закрытии дверей поездов.

Как сообщает официальный веб-портал КП “Киевский метрополитен”, дежурная служба основана в соответствии с распоряжением руководства метро с целью обеспечения своевременного отправления поездов в утренние часы «пик» с некоторых станций, в том числе „Дарницы”,,Лівобережной” „Крещатика”, „Вокзальной”, „Петровки”.

К числу лиц, которые привлекаются к дежурству, входят работники различных служб метрополитена, в частности, службы электроснабжения, сигнализации и связи, материально-технического снабжения, вагоноремонтного завода, электродепо „Дарница” и „Оболонь”.

Вышеуказанные графики дежурства будут действовать ориентировочно до июня следующего года.

В метрополитене отмечают, что эти работники каждое утро проходят инструктаж по охране труда и культуре обслуживания пассажиров. На платформах их можно выделить среди пассажиров, поскольку эти люди одеты в сигнальные жилеты ярко оранжевого цвета с надписью на спине синими буквами „Метрополітен”.

Руководство подземки также отмечает, что такие меры вынуждены и призваны способствовать соблюдению ритмичного движения поездов, что дает возможность обеспечить максимальную провозную возможность метрополитена, в чем заинтересованы, в первую очередь, пассажиры.