Опасный отдых: почему туристы становятся заложниками большой политики

В нынешнем году из списка наиболее привлекательных в туристическом контексте регионов по разным причинам были вычеркнуты, по меньшей мере, полтора десятка стран. Пытаясь спасти репутацию и финансовую состоятельность, турфирмы отчаянно борются буквально за каждого клиента: то прокладывая новые маршруты, то вводя гибкую систему скидок, то, наконец, предоставляя дополнительные страховые гарантии. По-своему это действует: как утверждают в Международной ассоциации туризма, оттока путешественников из традиционных мест отдыха в 2013-м зафиксировано не было. С другой стороны, уверены специалисты, отправляясь на отдых в относительно «неспокойный» район потенциальный турист может рассчитывать только сам на себя.

…Супруги Ольга и Олег демонстрируют «боевые» ранения, которые они получили в ходе своей недавней поездки в Египет. У Ольги глубоко рассечена бровь, и от наскоро зашитой египетским медиком раны остался довольно-таки некрасивый грубый шрам. У Олега выбиты четыре передних зуба; словно извиняясь, он говорит, что теперь собирает деньги на хорошие качественные протезы. Молодые люди пострадали из-за своего любопытства – насмотревшись на египетские пирамиды и вволю накупавшись в Красном море, они отправились в Каир – посмотреть, как живут простые египтяне. И сразу же попали в водоворот событий, оказавшись вместе с митингующими на площади Тахрир. Там толпа сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси столкнулась с толпой его противников. В обе стороны полетели камни, палки и куски арматуры. Именно под такой шквал и попали украинские супруги. «Было очень страшно, нам казалось, что всех нас убьют или покалечат, - говорит Ольга, по привычке прикладывая ко лбу намоченный платок. – В какой-то момент началась давка, люди что-то кричали, пролилась кровь, а потом военные пустили слезоточивый газ».

Олег более сдержан в эмоциях, но и ему не удается избежать резких слов: «Какая-то сволочь ударила меня в лицо металлической дубиной, я очнулся уже тогда, когда схлынула толпа». В общем и целом супруги говорят, что благодарны Богу или Аллаху – кому как больше нравится – за то, что остались в живых. За первую медпомощь в египетской клинике они заплатили сами – страховая компания сейчас рассматривает вопрос о компенсации, но, скорее всего, деньги им выплачены не будут.

«Подобный случай не является страховым, - отмечает адвокат Михаил Леонтьев. – Эти отдыхающие нарушили все возможные предписания и приняли участие в несанкционированном митинге. Соответственно, травмы они получили отнюдь не на курорте».

Министерство иностранных дел Украины регулярно обращается к нашим согражданам, отправляющимся на отдых в «мятежные» районы планеты с призывом проявлять благоразумие и воздерживаться не только от пресловутого участия в несанкционированных митингах, но и от нарушения запланированных туристических маршрутов. Сравнительно новым «табу», куда украинцам явно не стоит отправляться, являются бразильские Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и Белу-Оризонти. Именно там проходят крупнейшие антиправительственные выступления и фиксируются вылазки представителей мафиозных кланов.

МИД, опять-таки, призывает туристов, которые, кстати, лишь недавно открыли для себя Бразилию, проявлять крайнюю осторожность и благоразумие. Впрочем, лиц, предпочитающих так называемый «экстремальный туризм» или простых любопытных типа Ольги и Олега, найдется предостаточно. Кстати, на днях во Всемирной паутине появилась информация о том, что мексиканские полицейские якобы вышли на след преступников, убивших в январе нынешнего года украинского гражданина, туриста-экстремала Александра Батычко. Независимого подтверждения этой информации пока не поступало.

Тем не менее, наших соотечественников, отправляющихся на отдых или в Шоп-Туры, скажем, в Турцию или Ливан, «экстремалами» назвать сложно. А ведь именно в Стамбуле и пригородах Бейрута сегодня также проходят всевозможные демонстрации протеста, зачастую довольно жестко подавляемые правоохранительными органами. По мнению экспертов, сегодня сотни, если не тысячи украинских туристов сознательно выбирают потенциально опасный отдых по главной причине – из-за массовых отказов от популярных ранее туров цены на такие путешествия сегодня снижаются в геометрической прогрессии. Именно в «неблагоприятные» страны сегодня появляется все больше «горящих туров».

«После так называемой «арабской весны» для меня открылся Тунис, который ранее из-за дороговизны путевок был недоступен, - сказал путешественник с десятилетним стажем Николай Бортко. - Вот уже два года я отдыхаю в роскошных отелях на самых престижных курортах, включая Порт-эль-Кантауи и Хамам-Лиф. Причем, на отдельные туры цены оказались снижены в 7-10 (!) раз!».

По словам Николая, определенная опасность столкновений на политической почве в Тунисе существует и сейчас. Путешественник рассказывает историю о группе гостей из Великобритании, которых якобы избили и похитили в берберском поселении. Впоследствии они были освобождены вооруженной группировкой, противостоящей берберам, и переданы армейскому подразделению. «Британцы потом говорили, что испытали сначала шок, затем – страх, а затем – банальный интерес, - отмечает Бортко. – Я также придерживаюсь того мнения, что в наше время вполне можно получить массу впечатлений по «бросовой цене».

Кстати, по данным той же Международной ассоциации туризма, украинцы, наряду с гражданами России, должным образом не оценили степени опасности турпоездок в Северную Африку и на Ближний Восток во время пресловутой «арабской весны». В частности, во время революционных событий в Тунисе в 2011-м году страну посетили более 20 тысяч наших соотечественников (для сравнения, в 2010-м – 25 тысяч), во время массовых столкновений в Египте в 2011-м на египетских курортах отдохнули 300 тысяч человек (в 2010-м – 700 тысяч). Количество же наших соотечественников, несмотря на нынешнюю сложную ситуацию в Турции, отправляются в эту страну, не сократилось вовсе. Согласно официальной информации, по итогам первых 6 месяцев 2013 года Турцию посетило более 13 млн. туристов.

В турфирмах говорят, что в большинстве случаев они готовы идти навстречу клиенту и обеспечить ему тур даже в ту страну, куда ехать не рекомендуется.

«Наша структура на рынке туриндустрии существует уже очень давно, мы прекрасно зарекомендовали себя в сотрудничестве с зарубежными партнерами, - отмечает исполнительный директор крупной украинской туристической компании Валерий Яковенко. – Наша задача – обеспечить ему незабываемый отдых, все остальное – дело страховых фирм».

В свою очередь, страховщики говорят об определенной дифференциации стран, на которые распространяется пресловутая страховка. «В прошлом году за три месяца летнего периода наша компания застраховала 210 тысяч туристов, - рассказал УНИАН глава правления ЧАО «Европейское туристическое страхование» Мирослав Бойчин. – На сто застрахованных пришелся один страховой случай».

Однако, по его словам, страховым не является случай, когда турист поехал отдыхать в страну, в которую МИД рекомендовал не ехать. «Он, конечно, может отправиться в «горячую точку» на свой страх и риск, однако, гарантировать ему выплаты при возникновении сложной ситуации никто не сможет», - подчеркнул Бойчин. Он также заметил, что в других случаях вопросами эвакуации или помощи соотечественников должно заниматься государство. Кстати, только в 2011-м году на эвакуацию граждан Украины из Египта и Ливии Кабмин выделил 10 миллионов гривен…

Согласно результатам ряда независимых исследований, на сегодняшний день относительно некомфортно украинским туристам стало отдыхать на Шри-Ланке (опасность вылазок радикальной группировки «Тигра освобождения Тамил-Илама»), в Пакистане (близость Афганистана, опасность вылазок местных талибов), Индия (повышенная опасность терактов) и Таиланд (экстремистская угроза).

Вообще же, за минувший год список стран с возросшими для туристов рисками пополнился таковыми:

Похищения с целью выкупа

Палестина. Зимбабве, Ливан, ДР Конго, Судан, Пакистан, Гаити.

Высокий уровень уличной преступности (включая карманные кражи)

Чехия, Италия, Испания, Мексика, государства Центральной Америки, Бразилия

Опасность терактов и столкновений

Египет, Израиль, Ирак, Северная Ирландия, Тунис, Турция

Опасная фауна

Австралия, Индия, Канада, Танзания, ЮАР

Риск отравлений

Таиланд, Китай, Индия

Информация к сведению. В случае форс-мажорных обстоятельств МИД Украины настоятельно рекомендует нашим согражданам обращаться за помощью в посольства и консульства нашей страны за рубежом. Кроме того, при Министерстве действует круглосуточная «горячая линия». Ее телефон +38044 238-16-57

Елена Филипова