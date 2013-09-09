Украинские пищевики используют опасные для здоровья добавки и подсластители

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал управляющий партнер аналитической группы Da Vinci AG Андрей Колпаков.

«Законодательство в данной сфере абсолютно не сформировано, и Украине крайне необходимо, чтобы сохранить конкурентоспособность, чтобы сохранить здоровье граждан, значительно ужесточить нормы (использования пищевых добавок – УНИАН), как это сейчас происходит во всем мире», - сказал Колпаков.

По его словам, сегодня в стране действует весьма либеральное законодательство по отношению к использованию пищевых добавок, в частности подсластителей. Однако, как утверждает эксперт, даже оно не выполняется, а государственный контроль в этой сфере ведется неэффективно. К примеру, в стране официально разрешено использование 13 добавок-подсластителей, однако реально на рынке используется около 20. В то же время, среди разрешенных подсластителей, четыре – аспартам, цикломат, ацесульфам калия и сукралоза – могут, как показывают научные исследования, нанести существенный вред здоровью человека. Кроме того, по словам Колпакова, в Украине нормы содержания пищевых добавок-подсластителей в продуктах питания регламентируются только в некоторых случаях, в то время как в США, ЕС и странах арабского мира их использование либо строго ограничено, либо запрещено вовсе.

В связи с этим, эксперт считает, что отечественным законодателям при участии медицинских экспертов необходимо немедленно приступить к разработке закона «О пищевых добавках», в котором будут учтены все мировые тенденции в этой сфере.

«Украине нужен единый закон о пищевых добавках, потому что ситуация, когда нормы о пищевых добавках, а это по сути нормы, которые касаются пищевой безопасности для всех граждан Украины, разбросаны по самым различным документам, начиная от закона о вине и заканчивая совместным письмом Минздрава и Минобразования, является недопустимой», - считает Колпаков.

В то же время, эксперт указывает на необходимость ужесточения санкций по отношению к импортерам и продавцам официально не разрешенных в стране пищевых добавок и ограничения использования подсластителей в продуктах питания.

Как сообщал УНИАН, по результатам социологического исследования, проведенного центром «СОЦИС» по заказу Da Vinci AG, 98,3% опрошенных украинцев считают, что государство должно жестче защищать потребителей в вопросах безопасности продуктов питания. При этом 96,2% опрошенных поддерживают принятие закона об ограничении использования подсластителей в продуктах питания, а 97% респондентов – за полный запрет вредных для здоровья пищевых добавок.